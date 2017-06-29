В Пензе совет по инвестразвитию впервые собрался в обновленном составе Экономика

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы, состав которого претерпел изменения в соответствии с постановлением мэрии от 19 июня 2017 года, собрался на первое заседание.

Фото: Penza-gorod.ru

Открывая его, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что в обновленный совет вошли представители бизнес-сообщества, пользующиеся авторитетом коллег.

По его словам, с целью повышения оперативности решения земельных, имущественных и градостроительных проблем теперь в него включены начальники городских управлений — муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, а также МУП «ОГСАГиТИ».

«Мы надеемся, что вы, представители предпринимательских кругов Пензы, будете помогать и оказывать поддержку администрации города», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, затем состоялся заинтересованный разговор о проблемах развития предпринимательства в Пензе.

В частности, собравшиеся обсудили инвестпроекты, в том числе предложения по благоустройству правого берега реки Суры напротив «Ростка».

Также они рассмотрели возможности минимизации налоговой нагрузки на бизнес и другие актуальные вопросы.