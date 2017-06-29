13:09:31 Четверг, 29 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В Пензе совет по инвестразвитию впервые собрался в обновленном составе

12:53 | 29.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы, состав которого претерпел изменения в соответствии с постановлением мэрии от 19 июня 2017 года, собрался на первое заседание.

В Пензе совет по инвестразвитию впервые собрался в обновленном составе

Фото: Penza-gorod.ru

Открывая его, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что в обновленный совет вошли представители бизнес-сообщества, пользующиеся авторитетом коллег.

По его словам, с целью повышения оперативности решения земельных, имущественных и градостроительных проблем теперь в него включены начальники городских управлений — муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, а также МУП «ОГСАГиТИ».

«Мы надеемся, что вы, представители предпринимательских кругов Пензы, будете помогать и оказывать поддержку администрации города», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, затем состоялся заинтересованный разговор о проблемах развития предпринимательства в Пензе.

В частности, собравшиеся обсудили инвестпроекты, в том числе предложения по благоустройству правого берега реки Суры напротив «Ростка».

Также они рассмотрели возможности минимизации налоговой нагрузки на бизнес и другие актуальные вопросы.
Актуальное
Читайте также
Пензенское правительство и брестский облисполком договорились о сотрудничестве В Пензе вступил в силу приговор по делу о расправе над насильником, домогавшимся детей
ГК «Дамате» стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания» Пенсионер из Пензы проведет в колонии 11 лет за убийство шурина на поминках
Прокурор Башмаковского района вышел на пенсию Роспотребназор оштрафовал пензенские детские лагеря почти на 700 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама