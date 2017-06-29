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Утвержден список пензенских сел, магазины в которых могут работать без кассовых аппаратов

16:10 | 29.06.2017 | Экономика

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства, которым утвержден список населенных пунктов Пензенской области, где предприниматели и организации вправе не применять контрольно-кассовую технику в магазинах, не реализующих алкоголь.

Утвержден список пензенских сел, магазины в которых могут работать без кассовых аппаратов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, в перечень вошли населенные пункты с численностью жителей до 500 человек, а также расположенные на расстоянии более 3 км от административного центра района.

В списке значатся населенные пункты всех 27 районов — Башмаковского, Бековского, Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Каменского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Сосновоборского, Спасского, Тамалинского и Шемышейского.

Как пояснил заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования регионального Минсельхоза Павел Гусев, утверждение данного перечня позволит существенно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей.

«Постановление послужит неким инструментом поддержки малого бизнеса, так как стоимость самого оборудования — онлайн-касс, а также их обслуживания составляет в среднем 40 тыс. рублей. Это немалые вложения для предпринимателей в сельской местности», — цитирует Павла Гусева пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.
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