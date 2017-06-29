Правительство Пензенской области и ФАС России договорились о сотрудничестве Экономика

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно тексту документа, правительство региона и антимонопольное ведомство обязуются осуществлять защиту конкуренции на территории области, создавать условия для эффективного функционирования товарных рынков и повышения инвестиционной активности, а также увеличивать информационную открытость деятельности исполнительных органов госвласти и местного самоуправления.

Также соглашение предусматривает повышение эффективности ценового регулирования субъектов естественных монополий и содействие внедрению на территории Пензенской области стандарта развития конкуренции.

Кроме того, ФАС России обязуется информировать правительство Пензенской области о фактах нарушения антимонопольного законодательства, выявленных в регионе, оказывать консультативную помощь, информировать о состоянии конкуренции на товарных рынках, предоставлять данные мониторинга цен и тарифов.

Правительство Пензенской области в свою очередь будет представлять ФАС России необходимую информацию, рассматривать поступившие от ведомства материалы и обеспечивать участие специалистов исполнительной власти региона в реализации совместных мероприятий, сообщает пресс-служба облправительства.