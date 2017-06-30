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Банк «Кузнецкий» провел семинар с участниками внешнеэкономической деятельности

11:26 | 30.06.2017 | Экономика

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» при поддержке министерства экономики Пензенской области и торгово-промышленной палаты региона провел семинар на тему «Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности».

Банк «Кузнецкий» провел семинар с участниками внешнеэкономической деятельности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии, состоявшемся на базе отеля «Heliopark Residence», приняли участие представители более 30 компаний-экспортеров Пензенской области, представляющих малый и средний бизнес.

В роли экспертов выступили представили власти, банка «Кузнецкий», пензенского таможенного поста и ООО «Региональный маркетинговый центр».

Слушателям представили информацию о мерах господдержки, особенностях таможенного оформления экспортно-импортных операций, а также о практике взаимодействия пензенского таможенного поста с участниками внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, в ходе семинара было уделено внимание наиболее востребованным банковским продуктам, входящим в комплекс по обслуживанию ВЭД.

«Банк заинтересован в развитии бизнеса своих клиентов и понимает, как важна и востребована информация, полученная в ходе семинара, так как это позволит им вести внешнеэкономическую деятельность более эффективно, снизить свои риски, избежать проблем, связанных с процедурой валютного контроля и, конечно, нарушений валютного законодательства», — прокомментировал ИА «PenzaNews» заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Евгений Журавлев.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.
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