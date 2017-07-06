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Численность сотрудников ППО ЭВТ превысила 2 тыс. человек

17:47 | 06.07.2017 | Экономика

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Численность работников АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ имени В.А. Ревунова» выросла за последние два года, превысив 2 тыс. человек. Об этом генеральный директор завода Алексей Слугин сообщил мэру Виктору Кувайцеву, посетившему предприятие с рабочим визитом в четверг, 6 июля.

Численность сотрудников ППО ЭВТ превысила 2 тыс. человек

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что на производстве ощущается нехватка молодых высококвалифицированных кадров, поэтому ведется системная работа по подготовке специалистов непосредственно на ППО ЭВТ.

В свою очередь Виктор Кувайцев подчеркнул, что власти Пензы заинтересованы в развитии промышленных предприятий.

«В настоящее время в городе реализуются масштабные федеральные проекты «Безопасные качественные дороги» и «Формирование современной городской среды», которые, как мы надеемся, в разы повысят уровень жизни в Пензе. Но если у человека нет хорошей работы, достойной зарплаты, будет ли ему это в радость? В прошлом завод ВЭМ, а сейчас ППО ЭВТ — одно из старейших и уважаемых в городе предприятий, имеет славную историю, богатые традиции. Для нас очень важно, чтобы завод динамично развивался, появлялись рабочие места, пополнялся городской бюджет», — сказал глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе визита на предприятие Виктор Кувайцев посетил участки, где размещено производство вычислительной техники, а также цеха, где выпускается широкий спектр бытовой техники, включая газовые, электрические, электрогазовые, комбинированные плиты, индукционные варочные панели, встраиваемую технику и электроводонагреватели.
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