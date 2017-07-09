В Малосердобинском районе открыт цех по производству сыров Экономика

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Новый цех по производству сыров и кисломолочной продукции торжественно открыт на базе сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Тензор» в селе Колемас Малосердобинского района Пензенской области.

Фото: Rmserd.pnzreg.ru

В церемонии, состоявшейся в минувшую субботу, 8 июля, приняли участие представители региональных ведомств — Минсельхоза, министерства экономики, управления ветеринарии, а также глава администрации района Александр Макушкин.

Для почетных гостей была проведена экскурсия по производству. Затем все желающие могли продегустировать продукцию.

Как сообщается на сайте райадминистрации, на сегодняшний день получена лицензия на производство трех видов сыров и двух кисломолочных продуктов.

По данным пресс-службы министерства экономики Пензенской области, продукция будет поставляться в Московскую и Ленинградскую области.

Для организации данного производства предприниматель получил господдержку в виде субсидии на развитие материально-технической базы СППК, благодаря чему было компенсировано 60% затрат на закупку оборудования и отделку помещений.