Пензенская область вошла в топ-50 регионов по динамике промпроизводства Экономика

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 45 место среди регионов России по динамике промышленного производства с января по май 2017 года к аналогичному периоду прошлого года.

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Согласно данным агентства « РИА Рейтинг », индекс промпроизводства составил в Пензенской области 103,2%.

Всего положительную динамику продемонстрировали 69 субъектов РФ, в то время как годом ранее их было 54.

Медианное значение индекса промпроизводства составило в отчетном периоде 103,3% против 101,4% в январе–мае 2016 года.

Максимальный показатель — 143,8% — у Алтая. В тройке лидеров также находятся Еврейская автономная область и Дагестан — 136,2% и 135,5% соответственно.

В наибольшей степени снижено промпроизводство в Бурятии — 71,9%. Немногим лучше — 85,9% — показатель в Москве. Также в числе аутсайдеров Чукотский автономный округ — 91,1%.

В соответствии с данными Пензастата, по отдельным видам деятельности в Пензенской области отмечаются следующие результаты: добыча полезных ископаемых — 84,1%, обрабатывающие производства — 102,7%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — 105,5%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — 118,3%.