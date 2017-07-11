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ГК «Ташир» планирует построить в Мокшане теплицы по выращиванию овощей

14:50 | 11.07.2017 | Экономика

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Группа компаний «Ташир» планирует построить теплицы по выращиванию овощей в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

ГК «Ташир» планирует построить в Мокшане теплицы по выращиванию овощей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас там есть проект по строительству с группой компаний «Ташир», я переговоры провел две недели назад. В четверг буду встречаться с руководителем, подписывать соглашение о взаимодействии по очень крупному проекту», — сказал он в ходе совещания, посвященного развитию моногородов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 11 июля.

Глава региона пояснил, что компания планирует построить теплицы, а также «реанимировать проект по розам».

«Может войти с новым проектом. Будет хорошее финансирование, будут созданы рабочие места, что станет дальнейшей серьезной основной для развития этого моногорода», — отметил Иван Белозерцев.
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