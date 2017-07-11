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Заключено соглашение о сотрудничестве Пензенской области и Фонда развития моногородов

17:08 | 11.07.2017 | Экономика

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов подписали соглашение о сотрудничестве в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 11 июля.

Заключено соглашение о сотрудничестве Пензенской области и Фонда развития моногородов

Фото: Pnzreg.ru

Стороны намерены взаимодействовать в части создания условий для привлечения инвестиций в моногорода Пензенской области, а также развития предприятий, не связанных с деятельностью градообразующих организаций.

Кроме того, заключенное соглашение дает возможность компаниям-резидентам получить софинансирование Фонда развития моногородов на реализацию в границах моногорода инвестиционных проектов.

Средства могут быть предоставлены в форме невозвратной субсидии или займа, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Пензенской области в перечень моногородов включены четыре муниципальных образования — Заречный, Никольск, Сердобск и Мокшан.
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