19:39:40 Четверг, 13 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Реконструкция набережной реки Суры, центр города. Пенза, 12 июля 2017 г.

В Пензе не все гладко с исполнением доходной части бюджета — мэр

17:18 | 13.07.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Уровень налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Пензы за I квартал 2017 года не соответствует плановым показателям. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе не все гладко с исполнением доходной части бюджета — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Говоря на сегодняшний день о наполняемости бюджета, мы честно должны сказать, что не все у нас гладко с исполнением доходной его части. […] От наших плановых значений мы отстаем по неналоговым доходам порядка на 250 млн. рублей», — сказал он, выступая с отчетом перед населением в мэрии в четверг, 13 июля.

По словам мэра, несмотря на это, в бюджет Пензы, по данным на 12 июля, поступило на 306 млн. рублей доходов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы предполагаем, что этого недостаточно, чтобы реализовать все программы, которые мы наметили, включая реконструкцию и капитальный ремонт. Но у нас есть положительная динамика, и мы уверены, что мы со всеми объемами справимся», — резюмировал глава администрации города.
Актуальное
Читайте также
В Пензе до 2019 года намечено обустроить 900 новых светоточек Строительство новой школы в Арбеково планируется начать в ближайшее время
Диалог с людьми помогает решить многие проблемы — мэр Пензы Пензенская пловчиха примет участие в Сурдлимпийских летних играх
Осуждена вдова из Заречного, незаконно получавшая пенсию В Пензе «Контур» заплатит 100 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама