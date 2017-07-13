В Пензе не все гладко с исполнением доходной части бюджета — мэр Экономика

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Уровень налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Пензы за I квартал 2017 года не соответствует плановым показателям. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Говоря на сегодняшний день о наполняемости бюджета, мы честно должны сказать, что не все у нас гладко с исполнением доходной его части. […] От наших плановых значений мы отстаем по неналоговым доходам порядка на 250 млн. рублей», — сказал он, выступая с отчетом перед населением в мэрии в четверг, 13 июля.

По словам мэра, несмотря на это, в бюджет Пензы, по данным на 12 июля, поступило на 306 млн. рублей доходов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы предполагаем, что этого недостаточно, чтобы реализовать все программы, которые мы наметили, включая реконструкцию и капитальный ремонт. Но у нас есть положительная динамика, и мы уверены, что мы со всеми объемами справимся», — резюмировал глава администрации города.