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Белинский район стал лидером инвестрейтинга органов местного самоуправления за ІI квартал

15:08 | 17.07.2017 | Экономика

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Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Белинский район стал лидером инвестиционного рейтинга органов местного самоуправления за II квартал 2017 года, подготовленного министерством экономики Пензенской области.

Белинский район стал лидером инвестрейтинга органов местного самоуправления за ІI квартал

Фото: Econom.pnzreg.ru

Он поднялся на три строчки вверх, получив в сумме 70,7 балла.

На втором месте — Никольский район, который прибавил сразу семь позиций. По итогам квартала он заработал 67,2 балла.

Замыкает тройку лидеров Бессоновский район с результатом 65,1 балла, который опустился на одну позицию.

Пенза заняла 16-ю строчку с результатом 20,7 балла.

В рамках рейтинга оценивались усилия администраций городских округов и муниципальных районов области по развитию механизмов муниципально-частного партнерства, повышению доступности государственных и муниципальных услуг в МФЦ и другие параметры.

«Агентство по развитию и поддержке сельского предпринимательства Белинского района во II квартале 2017 года оказало субъектам малого и среднего предпринимательства более 200 услуг и выдало поддержек в виде товарных кредитов на общую сумму 466,3 тыс. рублей», — прокомментировали результаты рейтинга в министерстве экономики Пензенской области.
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