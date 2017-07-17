01:38:37 Вторник, 18 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Заречном за полгода собрано более 1,4 млрд. рублей налогов

18:03 | 17.07.2017 | Экономика

Печать

Заречный, 17 июля 2017. PenzaNews. Налоговые поступления в бюджеты различных уровней составили в Заречном Пензенской области по итогам I полугодия 2017 года 1 млрд. 411 млн. рублей. Об этом сообщил руководитель инспекции ФНС России по городу Александр Ганин в ходе совещания, проведенного в мэрии в понедельник, 17 июля.

В Заречном за полгода собрано более 1,4 млрд. рублей налогов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Ганин уточнил, что отмечается снижение по налогу на прибыль, НДФЛ и НДС.

В федеральный бюджет по итогам шести месяцев мобилизовано около 642 млн. рублей, в региональный — около 620 млн., в местный — 149,6 млн.

Сумма страховых взносов, собранных за это время, составила 922 млн. рублей, что на 5% больше прежних показателей, сообщает управление общественных связей Заречного.
Актуальное
Читайте также
В мэрии Пензы обсудили ситуацию с нестационарной торговлей Полиция Заречного начала проверку по факту стрельбы из травматического оружия
Абоненты «МегаФона» получили доступ к первой серии нового сезона «Игры престолов» В Пензе разыскивают троих мошенников, выманивших у пенсионерки 200 тыс. рублей
Пензенский губернатор предложил создать домостроительный кластер Белинский район стал лидером инвестрейтинга органов местного самоуправления за ІI квартал
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама