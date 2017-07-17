В Заречном за полгода собрано более 1,4 млрд. рублей налогов Экономика

Заречный, 17 июля 2017. PenzaNews. Налоговые поступления в бюджеты различных уровней составили в Заречном Пензенской области по итогам I полугодия 2017 года 1 млрд. 411 млн. рублей. Об этом сообщил руководитель инспекции ФНС России по городу Александр Ганин в ходе совещания, проведенного в мэрии в понедельник, 17 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Ганин уточнил, что отмечается снижение по налогу на прибыль, НДФЛ и НДС.

В федеральный бюджет по итогам шести месяцев мобилизовано около 642 млн. рублей, в региональный — около 620 млн., в местный — 149,6 млн.

Сумма страховых взносов, собранных за это время, составила 922 млн. рублей, что на 5% больше прежних показателей, сообщает управление общественных связей Заречного.