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В Неверкинском районе открыт кооператив по переработке молока

16:19 | 25.07.2017 | Экономика

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Потребительский перерабатывающий кооператив «Неверкинский» торжественно открыт в Пензенской области во вторник, 25 июля.

В Неверкинском районе открыт кооператив по переработке молока

Фото: Mcx-penza.ru

В 2016 году на его создание был выделен грант в размере 13 млн. рублей по программе поддержки сельхозкооперации.

С открытием предприятия главу кооператива Тынгиза Хораву поздравил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Он отметил, что программа поддержки малых форм хозяйствования себя зарекомендовала с лучшей стороны.

«В текущем году на поддержку малого и среднего агробизнеса направлено 103,2 млн. рублей средств консолидированного бюджета, на поддержку сельхозкооперации — 31,6 млн. рублей», — сказал Андрей Бурлаков.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, «Неверкинский» будет заниматься производством молочной продукции, а также сыров «Сулугуни» и творожных продуктов.
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