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Объем инвестиций в Пензенской области за год сократился на 24 млрд. рублей

11:33 | 26.07.2017 | Экономика

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Объем инвестиций в Пензенской области в 2016 году составил 65 млрд. рублей, что на 24 млрд. рублей меньше, чем в 2015-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

Объем инвестиций в Пензенской области за год сократился на 24 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В позапрошлом году объем инвестиций в регионе был равен 89 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом сокращение составило 27%», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по видам экономической деятельности основное снижение — на 18,1 млрд. рублей, или на 70% — произошло по показателю «Транспорт и связь», а также по показателю «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» — на 4,1 млрд. рублей, или на 39%.

«В то же время наблюдался рост по показателю «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение» почти в 4 раза — с 700 млн. рублей до 2,6 млрд. рублей», — сказали в министерстве.
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