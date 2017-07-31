В Пензе проверят законность оказания ресторанно-банных услуг у реки на улице Пилотной Экономика

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Специалисты отдела по земельному контролю администрации Пензы проверят законность оказания ресторанно-банных услуг на улице Пилотной, где домовладельцы, используя близость к воде, установили на сваях выходящие в реку платформы. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

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«Нужно проверить законность всех этих строений и правомерность предоставления услуг с учетом использования муниципальных земель и загрязнения водоохранной зоны», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в понедельник, 31 июля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, организовать контрольные мероприятия поручено вице-мэру Андрею Шевченко.