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Пензенский губернатор намерен лично посетить все районы области до 1 октября

08:46 | 07.08.2017 | Экономика

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев намерен лично изучить положение дел в каждом районе Пензенской области в ближайшие два месяца.

Пензенский губернатор намерен лично посетить все районы области до 1 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Главная задача — это оценка социально-экономического развития на местах, встреча с коллективами граждан, посещение предприятий, бизнеса. […] Безусловно, буду проводить приемы граждан — […] не тех, кого глава района пригласит для встречи с губернатором», — сообщил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 7 августа.

Он поручил первому заместителю председателя правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства региона Ларисе Рябихиной проанализировать обращения граждан, которые ранее записывались на прием, и пригласить этих людей на встречу в районе.

Губернатор отметил, что планирует лично разобраться в каждом проблемном вопросе, касающемся сферы ЖКХ или любой другой.

«Эти проблемы должны решаться», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По словам главы региона, он планирует посетить все районы области до 1 октября.
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