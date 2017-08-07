13:24:04 Понедельник, 7 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Пензенский губернатор предложил направить 100 млн. рублей на повышение зарплат в соцсфере

08:57 | 07.08.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил заложить в бюджет Пензенской области 100 млн. рублей на повышение зарплат работникам социальной сферы.

Пензенский губернатор предложил направить 100 млн. рублей на повышение зарплат в соцсфере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что сессия Законодательного собрания Пензенской области, на которой будут рассматриваться предложения о внесении изменений в бюджет, намечена на 24 августа.

«На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения [необходимо предусмотреть] 70 млн. рублей», — уточнил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 августа.

Он уточнил, что среди прочего денежные средства будут выделены на обеспечение лекарствами больных онкологией, сахарным диабетом, а также детей, находящихся на амбулаторном лечении.

По словам главы региона, также необходимо профинансировать покупку учебников для новой школы в городе «Спутнике».

«Cредства нужно заложить, чтобы у нас не было накладок», — подчеркнул губернатор.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор призвал муниципалитеты не копить долги по контрактам В Пензенской области за полгода на госпрограммы потрачено более 20 млрд. рублей
В Пензенской области с начала года выявлено более 150 нарушений прав инвалидов В Пензе организована проверка по факту падения трехлетнего мальчика из окна
Никольских производителей хрусталя предлагается поддержать за счет федерального бюджета Губернатор посетит стройплощадку будущего свинокомплекса под Пензой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама