Пензенский губернатор предложил направить 100 млн. рублей на повышение зарплат в соцсфере Экономика

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил заложить в бюджет Пензенской области 100 млн. рублей на повышение зарплат работникам социальной сферы.

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Он напомнил, что сессия Законодательного собрания Пензенской области, на которой будут рассматриваться предложения о внесении изменений в бюджет, намечена на 24 августа.

«На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения [необходимо предусмотреть] 70 млн. рублей», — уточнил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 августа.

Он уточнил, что среди прочего денежные средства будут выделены на обеспечение лекарствами больных онкологией, сахарным диабетом, а также детей, находящихся на амбулаторном лечении.

По словам главы региона, также необходимо профинансировать покупку учебников для новой школы в городе «Спутнике».

«Cредства нужно заложить, чтобы у нас не было накладок», — подчеркнул губернатор.