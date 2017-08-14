Пензенская область отличилась по упоминаемости в контексте майских указов в экономике Экономика

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 8 место в медиарейтинге регионов России по реализации указов президента РФ Владимира Путина в сфере экономики, подписанных в мае 2012 года, который составлен компанией «Медиалогия» за июль 2017 года.

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Медиаиндекс региона составил 83,2 пункта.

Лидером стала Свердловская область с показателем 526,3 пункта.

Такого результата удалось достичь во многом благодаря международной промышленной выставке «Иннопром», которую в числе почетных гостей посетил глава государства. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что рост индекса промышленного производства по итогам 2016 года составил почти 5% к 2015 году, за 5 лет были привлечены инвестиции в объеме 1 трлн. 811 млрд. рублей.

В первую тройку рейтинга также вошли Дагестан — 249,9 пункта и Тверская область — 211,4.

Кроме того, в топ-10 включены Севастополь, Ставропольский край, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская и Калининградская области.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей в себя около 42 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов.