«Молком» выпустил линейку йогуртов «Греческий» Экономика

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») расширил ассортимент продукции, выпустив линейку йогуртов «Греческий».

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Она представлена тремя свежими вкусами — натуральным, с крыжовником и лимоном.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», расширение ассортимента стало результатом масштабной модернизации производства, проводимой на предприятии.

«Греческий йогурт — один из самых популярных в мире молочных продуктов. Его особенность в том, что для приготовления 1 литра продукции требуется 3 литра молока. Благодаря технологии ультрафильтрации сохраняются все белки, включая сывороточные. Поэтому продукт получается густым, вкусным и полезным», — пояснили в компании.

В пресс-службе особо обратили внимание на то, что натуральный йогурт «Греческий» от «Молкома» — это низкокалорийный продукт, в 100 граммах которого содержится всего 83 килокалории.

«Он производится из свежего молока, не содержит ГМО и растительных жиров. Продукт может использоваться для заправки салатов и блюд из рыба и мяса», — отметили в ГК «Дамате».

В компании добавили, что дизайн линейки сделан в той же фитнес-стилистике, что и питьевые маложирные и обезжиренные питьевые йогурты «Молком».

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.