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Форум «Кузнецк — взгляд в будущее» стартовал с выставки местной продукции

13:07 | 17.08.2017 | Экономика

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Кузнецк, 17 августа 2017. PenzaNews. Выставка продукции местных товаропроизводителей открыла работу форума «Кузнецк — взгляд в будущее», который стартовал во втором по величине городе Пензенской области в четверг, 17 августа.

Форум «Кузнецк — взгляд в будущее» стартовал с выставки местной продукции

Фото: Pnzreg.ru

Осматривая экспозицию, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на технику, выпускаемую научно-производственным объединением «Нефтегазовое машиностроение и специальное автомобилестроение» и заводом текстильного машиностроения.

Глава региона поинтересовался объемами производства, ассортиментом и географией поставок.

«За последнее время внешнеторговый оборот Пензенской области со странами ближнего и дальнего зарубежья увеличивается. Практически во все торговые представительства мира мы направили информацию о пензенских предприятиях, о выпускаемой продукции. Надо чаще и более широко презентовать наши товары», — призвал Иван Белозерцев.

По итогам знакомства с продукцией мебельных, деревообрабатывающих предприятий и строительных компаний губернатор дал ряд поручений об оказании организационной и финансовой помощи начинающим предпринимателям.

Помимо этого, Ивану Белозерцеву была представлена продукция предприятий легкой и пищевой промышленности, а также изделия ремесленников, сообщает пресс-служба облправительства.
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