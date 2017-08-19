Фестиваль «Наша кузница» откроет шоу барабанщиков Экономика

Кузнецк, 19 августа 2017. PenzaNews. Шоу барабанщиков откроет III городской фестиваль местных товаропроизводителей «Наша кузница», который пройдет в Кузнецке Пензенской области в субботу, 2 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Главное действо запланировано на центральной площади города, которое начнется с парада первоклассников и презентации спортивных школ», — пояснили в администрации Кузнецка.

В пресс-службе добавили, что, как и в прошлом году, будет работать шесть площадок.

«Вечером ожидается выступление звезд эстрады, имена которых пока организаторы не разглашают», — отметили в мэрии.

В пресс-службе выразили надежду на то, что фестиваль «Наша кузница» позволит жителям ближе познакомиться с выпускаемой в городе продукцией.