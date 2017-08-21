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Иван Белозерцев отметил высокое качество организации производства на предприятии «Лером»

18:02 | 21.08.2017 | Экономика

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Заречный, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил высокое качество организации производства на предприятии «Лером», расположенном в Заречном.

Иван Белозерцев отметил высокое качество организации производства на предприятии «Лером»

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, на него могут равняться мебельные предприятия Пензенской области.

«Компания является одним из лидеров на рынке Российской Федерации, сегодня эффективно развивается, оснащена самым современным оборудованием, отличается высоким качеством организации производства. И меня как губернатора это радует», — сказал он по итогам визита на предприятие в понедельник, 21 августа.

Иван Белозерцев подчеркнул, что «Лером» постоянно развивается.

«Предприятие не стоит на месте, создает новые производственные площади, имеет стратегию развития, а это очень важно, поскольку является основой для открытия дополнительных рабочих мест, вкладом в рост экономики Пензенской области», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Мебельная компания «Лером» — одно из крупнейших предприятий России по производству мебели. Компания образована в 1997 году. Основным направлением деятельности является производство корпусной мебели для гостиных, спален, прихожих и детских комнат. Все разработки осуществляются собственными конструкторами и дизайнерами.

На сегодняшний день площадь производственно-складских помещений составляет более 100 тыс. кв. метров. В процессе строительства находятся дополнительно около 60 тыс. кв. метров.

В настоящее время мебельная компания является вторым по объемам налогоплательщиком Заречного. Продукция поставляется во все регионы России и в страны ближнего зарубежья.
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