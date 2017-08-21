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«Полет» в Заречном планирует выпустить в 2018 году 60 систем управления для тепловозов

19:36 | 21.08.2017 | Экономика

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Заречный, 21 августа 2017. PenzaNews. Промышленно-коммерческая фирма «Полет», расположенная в Заречном Пензенской области, планирует выпустить в 2018 году 60 систем управления для маневровых тепловозов. Об этом сообщил директор предприятия Михаил Паличев.

«Полет» в Заречном планирует выпустить в 2018 году 60 систем управления для тепловозов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году мы выпустим 35 или 36 систем управления для маневровых тепловозов, один из которых, кстати, находится на космодроме «Восточный», ракету передвигает. На будущий год планируем 60 штук — это резкое увеличение», — сказал он журналистам перед визитом на предприятие губернатора Ивана Белозерцева в понедельник, 21 августа.

Михаил Паличев отметил, что предприятию недавно исполнилось 25 лет.

«Коллектив у нас молодой, средний возраст около 30 лет, не очень большой — 127 человек. Основной вид нашей продукции — это приборы железнодорожной автоматики, […] которые устанавливаются на борт тепловоза и управляют всеми узлами и системами этой машины», — пояснил он.

По словам директора, у предприятия мало конкурентов, так как эта сфера является наукоемкой.

«Она находится на стыке программирования, точной механики, электроники, знания тепловоза, взаимодействия его узлов и систем. Я считаю, что мы находимся в комфортных условиях и попали в нужное место и время», — добавил Михаил Паличев.
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