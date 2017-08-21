«Полет» в Заречном планирует выпустить в 2018 году 60 систем управления для тепловозов Экономика

Заречный, 21 августа 2017. PenzaNews. Промышленно-коммерческая фирма «Полет», расположенная в Заречном Пензенской области, планирует выпустить в 2018 году 60 систем управления для маневровых тепловозов. Об этом сообщил директор предприятия Михаил Паличев.

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«В этом году мы выпустим 35 или 36 систем управления для маневровых тепловозов, один из которых, кстати, находится на космодроме «Восточный», ракету передвигает. На будущий год планируем 60 штук — это резкое увеличение», — сказал он журналистам перед визитом на предприятие губернатора Ивана Белозерцева в понедельник, 21 августа.

Михаил Паличев отметил, что предприятию недавно исполнилось 25 лет.

«Коллектив у нас молодой, средний возраст около 30 лет, не очень большой — 127 человек. Основной вид нашей продукции — это приборы железнодорожной автоматики, […] которые устанавливаются на борт тепловоза и управляют всеми узлами и системами этой машины», — пояснил он.

По словам директора, у предприятия мало конкурентов, так как эта сфера является наукоемкой.

«Она находится на стыке программирования, точной механики, электроники, знания тепловоза, взаимодействия его узлов и систем. Я считаю, что мы находимся в комфортных условиях и попали в нужное место и время», — добавил Михаил Паличев.