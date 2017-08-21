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Иван Белозерцев отметил важность «подпитки» пензенских предприятий молодыми кадрами

19:50 | 21.08.2017 | Экономика

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает важной «подпитку» предприятий региона молодыми кадрами.

Иван Белозерцев отметил важность «подпитки» пензенских предприятий молодыми кадрами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе визита на промышленно-коммерческую фирму «Полет» в Заречном в понедельник, 21 августа, он обратил внимание, что около 80% работников — молодежь.

«Они приходят с высшим образованием на […] предприятия Пензенской области, которые выпускают высокотехнологичный продукт, это и «Старт», и «Рубин» и «Радиозавод». […] Очень важно, что идет «подпитка» молодыми кадрами, которые сегодня вносят свой достойный вклад в развитие», — сказал глава региона в ходе общения с журналистами.

Иван Белозерецев подчеркнул, что в настоящее время конкуренция обострилась.

«В других регионах Российской Федерации предприятия тоже борются за жизнь, за развитие, поэтому нужно не стоять на месте, нужно развиваться», — отметил губернатор.

По его словам, к работе нужно привлекать достойные кадры, в том числе ученых.

«Сложно. Если кто-то мне скажет, что раньше было легко, я не поверю. Всегда было сложно, трудно. Но те, кто работает, кто двигается, у них […] есть результат», — резюмировал Иван Белозерцев.
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