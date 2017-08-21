Создание ТОСЭР в Заречном даст толчок развитию города — Иван Белозерцев Экономика

Заречный, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заречном даст толчок развитию города.

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«Это с моей точки зрения даст толчок развития городу Заречному, потому что территория опережающего развития — это преференции для любого предприятия, которые придут на эту территорию и будут здесь заниматься производством. Это рабочие места, налоги и хорошее настроение у людей», — сказал он журналистам в ходе визита в Заречный в понедельник, 21 августа.

По словам губернатора, практически все процедуры по созданию ТОСЭР в Заречном уже завершены.

«Есть резиденты — предприятия, которые готовы зайти сегодня на территорию города Заречного. Конечно, этому будет предшествовать большая организационная работа, и главе города нужно сегодня вместе с резидентами подумать о развитии инженерной инфраструктуры, чтобы […] когда все вопросы юридические и организационные будут решены, когда будут заходить резиденты, мы не теряли время на решение вопросов связанных с газом, энергетикой, подъездными путями», — пояснил Иван Белозерцев.

Он выразил надежду, что ТОСЭР в Заречном будет создана до конца 2017 года.