22:27:47 Понедельник, 21 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Создание ТОСЭР в Заречном даст толчок развитию города — Иван Белозерцев

20:02 | 21.08.2017 | Экономика

Печать

Заречный, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заречном даст толчок развитию города.

Создание ТОСЭР в Заречном даст толчок развитию города — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это с моей точки зрения даст толчок развития городу Заречному, потому что территория опережающего развития — это преференции для любого предприятия, которые придут на эту территорию и будут здесь заниматься производством. Это рабочие места, налоги и хорошее настроение у людей», — сказал он журналистам в ходе визита в Заречный в понедельник, 21 августа.

По словам губернатора, практически все процедуры по созданию ТОСЭР в Заречном уже завершены.

«Есть резиденты — предприятия, которые готовы зайти сегодня на территорию города Заречного. Конечно, этому будет предшествовать большая организационная работа, и главе города нужно сегодня вместе с резидентами подумать о развитии инженерной инфраструктуры, чтобы […] когда все вопросы юридические и организационные будут решены, когда будут заходить резиденты, мы не теряли время на решение вопросов связанных с газом, энергетикой, подъездными путями», — пояснил Иван Белозерцев.

Он выразил надежду, что ТОСЭР в Заречном будет создана до конца 2017 года.

Актуальное
Читайте также
Пенсионерка из Кузнецка лишилась почти 90 тыс. рублей при продаже гаража Иван Белозерцев отметил важность «подпитки» пензенских предприятий молодыми кадрами
В Пензе дома на некоторых улицах 4 и 5 сентября останутся без газа Житель Пачелмского района получил условный срок за поджог дома
Жительнице Пензы исполнилось 100 лет В Пензенской области за 7 месяцев выявлено более 200 случаев заболевания туберкулезом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама