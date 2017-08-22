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Плафон для лампы на столе у Владимира Путина произведен в Пензенской области

12:10 | 22.08.2017 | Экономика

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», осуществляющего деятельность в Пензенской области, заметили, что стол президента России Владимира Путина украшает лампа с плафоном «Этруска», изготовленным на предприятии.

Плафон для лампы на столе у Владимира Путина произведен в Пензенской области

Фото: Kremlin.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, плафон привлек внимание работников завода во время одной из телевизионных трансляций из рабочего кабинета главы государства в начале прошлой недели.

«[Сначала] мы не были уверены, что это изделие именно никольского завода», — пояснили в ведомстве, добавив, что впоследствии этот факт нашел свое подтверждение.

Встреча Владимира Путина с председателем правления банка ВТБ Андреем КостинымФото: Kremlin.ru

В министерстве добавили, что никольское предприятие выпускает плафон «Этруска» на протяжении многих лет.

«Конечно же, за годы выпуска эта позиция ассортимента меняла цвет и растяжку рисунка, но в целом изделие осталось узнаваемым», — подчеркнули в пресс-службе.

В Минпроме сообщили, что информация о пензенском плафоне на столе у президента России имеет особое значение не только для работников завода, но и для постоянных потребителей.

«Слоган «Выбирай пензенское – держи марку!» приобретает все более весомое значение», — отметили в министерстве.
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