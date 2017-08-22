Представители пензенского кластера «Безопасность» участвуют в форуме «Армия-2017» Экономика

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Представители пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» принимают участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который начал свою работу на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка во вторник, 22 августа.

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На стенде кластера представлена продукция трех компаний — ЗАО «Фирма «Юмирс», ООО «Радиорубеж» и ООО «ЦеСИС Монтаж».

Предприятия являются ведущими российскими разработчиками и производителями инженерных и технических средств охраны периметров.

В рамках форума они представят как серийные образцы выпускаемой продукции, так и новые разработки, среди которых — инженерно-технический комплекс серии «Мурена», принятый на снабжение Вооруженных сил РФ.

Пензенские предприятия участвуют в выставке при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.

Форум «Армия» проводится в третий раз.

В 2016 году впервые на форуме были развернуты масштабные национальные экспозиции предприятий оборонно-промышленного комплекса Армении, Белоруссии, Казахстана, Пакистана и Малайзии. Кроме того, свою продукцию представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 иностранных государств, что в два раза превышает показатели 2015 года.

Наряду с государствами, представившими свои национальные экспозиции, в 2016 году в форуме участвовали предприятия оборонно-промышленного комплекса Германии, Индии, Израиля, Ирландии, Китая, Таиланда, Франции, Швейцарии.

В 2017 году мероприятие продлится шесть дней — с 22 по 27 августа. На нем представлен 41 тематический раздел, в том числе вооружение и техника ВМФ, стрелковое оружие и средства ближнего боя, экипировка и обмундирование военнослужащих.

Запланировано проведение нескольких десятков конференций, круглых столов и совещаний. Также состоятся динамические демонстрации и показательные выступления.