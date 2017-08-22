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ПО «Старт» осваивает выпуск снарядов для нового зенитного комплекса

19:06 | 22.08.2017 | Экономика

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко, расположенное в Заречном Пензенской области, осваивает производство 57-миллиметровых снарядов для нового российского зенитного артиллерийского комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, представленные в открытой части выставки на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

ПО «Старт» осваивает выпуск снарядов для нового зенитного комплекса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующая информация размещена в разделе «Освоение новых изделий», где отмечен «57-миллиметровый боеприпас (в том числе дистанционный контактный взрыватель) из состава зенитного артиллерийского комплекса».

В качестве назначения данного комплекса указано круглосуточное обнаружение и поражение легкобронированных целей, живой силы, беспилотных летательных аппаратов, элементов высокоточного оружия и вертолетов.

В 2016 году гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» Георгий Закаменных сообщил, что первый опытный образец перспективного самоходного зенитно-артиллерийского комплекса калибра 57 миллиметров «Деривация-ПВО» будет готов в 2017 году.

Ожидается, что он по своим характеристикам не будет иметь равных в мире — сможет поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
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