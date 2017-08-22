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Пензенский губернатор призвал расширить ассортимент продукции «Каменского маслозавода»

19:30 | 22.08.2017 | Экономика

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Каменка, 22 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил расширить ассортимент продукции, выпускаемой ООО «Каменский маслозавод».

Пензенский губернатор призвал расширить ассортимент продукции «Каменского маслозавода»

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно увеличивать ассортимент, продвигая свою продукцию не только на местном рынке, но и за пределами региона. Новые виды продукции, ее высокое качество и удобная упаковка будут стимулировать покупательский спрос», — отметил он в ходе визита на производство во вторник, 22 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, ООО «Каменский маслозавод» было создано в 2009 году. В апреле 2017 года была введена в эксплуатацию новая линия по производству творога.

На предприятии, на котором работают 75 человек, в сутки перерабатывается 45 тонн молока при плановой мощности в 80 тонн.

Молочная и кисломолочная продукция реализуется в Пензе и Каменском районе. Масло также вывозится в Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.
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