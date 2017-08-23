Зампреду ЦК КПРФ Юрию Афонину в Пензе показали мощности завода «МашСталь» Экономика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Генеральный директор ООО «ЛМЗ «МашСталь» Алексей Челноков лично показал мощности завода зампреду ЦК КПРФ, первому заместителю председателя комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрию Афонину, который находится в Пензе с рабочим визитом.

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В осмотре также приняли участие заместитель председателя областного правительства Валерий Беспалов и лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.

Руководитель предприятия пояснил, что «МашСталь» производит продукцию для атомной промышленности, добычи и переработки нефти и газа, машиностроения и военно-промышленного комплекса, горнодобывающее оборудование и детали, используемые в кораблестроении.

Алексей Челноков провел гостей по модельному цеху и особо заострил внимание на гусеницах для легких бронированных многоцелевых транспортеров, назвав их гордостью производства.

В ходе общения с Юрием Афониным гендиректор предприятия отметил, что санкции, введенные западными странами против России, пошли на пользу, поскольку заказчики в поиске новых поставщиков стали чаще обращаться в «МашСталь».

«У нас цена китайская, нормальная, и с нас можно спросить за качество и сроки», — пояснил он.

Руководитель завода добавил, что 7 лет назад после замены оборудования на более современное число сотрудников уменьшилось с 1 тыс. 300 до 730 человек, поскольку теперь производство не требует такого большого количества персонала.

Отвечая на вопрос Юрия Афонина о средней зарплате, Алексей Челноков сообщил, что она составляет 35,5 тыс. рублей при показателе в этой отрасли по области около 27,5 тыс. рублей.

«Хочется больше, но не могу. Кредиты давят», — сказал он.

Алексей Челноков добавил, что завод производит в месяц около 200 тонн изделий для Пензенской области и 800 тонн в рамках сторонних заказов.

Затем гендиректор предприятия провел гостей по цеху крупногабаритной отливки, где продемонстрировал новое зарубежное оборудование и рассказал о технологиях, которые дополнительно освоили специалисты «МашСтали».

Комментируя ИА «PenzaNews» увиденное, Юрий Афонин признался, что завод произвел на него положительное впечатление.

«Нам говорили, что все советское — громоздкое, нерентабельное, никто не хочет вкладывать средства. Но нашлись энергичные люди, желающие вложить свои собственные средства в производство, а не в торговлю и перепродажу», — пояснил собеседник агентства.