«Ростелеком» организовал бизнес-квест для руководителей пензенских компаний Экономика

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Руководители пензенских компаний приняли участие в деловой конференции «Как вдохновить команду на достижение сверхрезультатов», организованной компанией «Ростелеком» и центром научно-практического сопровождения «Максимум» в формате бизнес-квеста.

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Участникам были предоставлены конкретные инструменты для повышения эффективности бизнеса, в том числе за счет использования облачных услуг от оператора связи.

Модераторами деловой игры выступили руководитель проекта «Босс клуб» Юлия Петрова из Сочи и внутренний тренер по услугам компании «Ростелеком» Светлана Гусева.

Обращаясь к участникам мероприятия, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев отметил, что подобный формат взаимодействия с корпоративными клиентами компания использует впервые.

«Мы позиционируем себя как оператора цифровых услуг и сервисов, но нам хотелось бы стать частью вашей профессиональной команды на правах полноценного партнера, помогающего достигать высоких результатов в бизнесе. Телеком-решения на базе облачных услуг как раз и позволяют клиентам становиться более прогрессивными, современными и развивающимися», — сказал он.

В ходе бизнес-квеста участники мероприятия были объединены в несколько команд.

В каждом из блоков, которых было четыре, топ-менеджеры получали теорию по формированию командного духа и выполняли практические задания по поиску конкретных инструментов для развития собственного бизнеса.

Отдельный блок был посвящен ключевым продуктам «Ростелекома» на базе облачных решений, в числе которых услуги «Виртуальный ЦОД», «IP-видеонаблюдение» и «Новая телефония».

Светлана Гусева рассказала собравшимся о преимуществах таких сервисов, акцентировав внимание на экономии затрат для предприятия.

Делясь своим опытом использования облачных услуг, один из участников бизнес-квеста от «Ростелекома», совладелец ресторана «Shafran» Игорь Шафран, отметил, что их преимущества очевидны.

«Я стал одним из первых клиентов услуги «IP-видеонаблюдение». В нашем заведении установлено 13 IP-камер, и в режиме реального времени прямо со смартфона я могу мониторить ключевые точки ресторана и давать обратную связь сотрудникам. Все это существенно снизило риски потери качества обслуживания, рабочего процесса на кухне и позволило осуществлять видеоконтроль кассовых операций», — пояснил он.

В конце бизнес-квеста каждая из команд презентовала свою модель эффективности работы на результат.

Всего в деловой игре на укрепление командного духа и усиление мотивации в работе на результат приняли участие более 40 руководителей предприятий и собственников бизнеса.