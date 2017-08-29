В Пензе выбирают лучшего наладчика станков с ЧПУ Экономика

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Соревнования «Лучший наладчик станков с ЧПУ» в рамках областного конкурса «Лучший по профессии» стартовали на базе производственного объединения «Электроприбор» в Пензе утром во вторник, 29 августа.

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За победу и главный приз в виде автомобиля борются сотрудники ПО «Старт» имени М.В. Проценко, завода «Пензадизельмаш», ПО «Электроприбор», НПП «Рубин», ООО «СКБТ», АО «Пензтяжпромарматура», АО «Радиозавод» и НПП «МедИнж».

Они поделены на две группы и работают поочередно на четырех станках.

По словам заместителя главы регионального Минпрома, председателя конкурсной комиссии Михаила Антонова, данная номинация введена в конкурс впервые.

«Оцениваются практическое задание и теоретическая часть. Теоретическая часть — это традиционно 20 вопросов в виде тестов по технологии, по технике безопасности и другим разделам. Практическое задание оценивается по времени и, [...] естественно, сама деталь. […] Участник, набравший большее количество баллов, признается победителем», — пояснил он.

По словам Михаила Антонова, на выполнение задания участникам отводится 120 минут, хотя нормативным является время в 70 минут.

«Если человек выполняет за 70 минут, он получает максимальное количество баллов», — уточнил заместитель министра.

В свою очередь помощник гендиректора ПО «Электроприбор», член конкурсной комиссии Владимир Ручков отметил, что схема детали была создана специально для конкурса.

«Чтобы там были все элементы, которые необходимы. Не так, чтобы деталь какая-то «живая» с производства, а деталь, которая проверяет знания конкурсантов», — сказал он.

Ожидается, что итоги конкурса будут подведены около 17.00.