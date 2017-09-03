В Пензенской области за полгода выданы ипотечные кредиты на сумму 5,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 3 сентября 2017. PenzaNews. Банки выдали жителям Пензенской области около 4 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 5,4 млрд. рублей за период с января по июнь 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделении по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Банка России.

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В учреждении пояснили, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оба показателя выросли — число кредитов на 23%, а их сумма на 26%.

«Оживлению данного сегмента кредитования поспособствовало смягчение как ценовых, так и неценовых условий банковского кредитования. По итогам I полугодия средневзвешенная ставка по ИЖК в Пензенской области продолжила снижение и составила 11,5%», — отметили в отделении.

В учреждении уточнили, что просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию продолжает держаться на низком уровне — 0,6% от суммы всех ИЖК в регионе.