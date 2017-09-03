Банковский сектор Пензенской области в первой половине 2017 года показал рост Экономика

Пенза, 3 сентября 2017. PenzaNews. Кредитный портфель заемщиков вырос в Пензенской области по итогам первого полугодия 2017 года на 5,3% до 164,5 млрд. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделении по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«При этом задолженность предприятий и организаций выросла на 6,9% до 88,6 млрд. рублей, жителей — на 3,5% до 75,9 млрд. рублей», — добавили в учреждении.

В территориальном отделении Банка России отметили, что на фоне роста кредитного портфеля отмечено незначительное улучшение его качества — доля просроченной задолженности по сравнению с началом года снизилась на 0,1 процентных пункта и составила 6,1%.

«За шесть месяцев текущего года объем предоставленных банками области кредитов составил 69,5 млрд. рублей. Выдача выросла на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом жителям области было выдано по сравнению с сопоставимым периодом на 24,8% больше кредитов, предприятиям и организациям — на 28,9%. Кроме того, в Пензенской области продолжился рост вкладов населения. По итогам I полугодия 2017 года они выросли на 4,5% до 113,1 млрд. рублей», — сказали в учреждении.