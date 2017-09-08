Россельхознадзор за 8 месяцев взыскал в Пензенской области более 11 млн. рублей штрафов Экономика

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. 11 млн. 569 тыс. 600 рублей штрафов взыскано Россельхознадзором в Пензенской области в бюджеты всех уровней за восемь месяцев 2017 года. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В том числе за невыполнение в срок законных предписаний взыскано 1 млн. 580 тыс. рублей.

Почти 7 млн. рублей перечислено в виде штрафов по итогам осуществления земельного надзора.

Около 850 тыс. рублей заплатили лица, уклонившиеся от исполнения административного наказания.

За нарушения технических регламентов взысканы штрафы на сумму в 560 тыс. рублей.

Примерно 2 млн. рублей перечислено за нарушения в области ветеринарии, карантина растений и семеноводства.