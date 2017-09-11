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Иван Белозерцев отметил важность развития фонда «Поручитель» для поддержки МСП

14:53 | 11.09.2017 | Экономика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает целесообразным дальнейшее развитие АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель», созданного с целью поддержки малого и среднего предпринимательства.

Иван Белозерцев отметил важность развития фонда «Поручитель» для поддержки МСП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«1 рубль средств, вложенных государством в капитал фонда, превращается в 3–4 рубля кредитов для малого бизнеса только за один цикл. Это говорит о том, что АО «Поручитель» — эффективный и действенный механизм поддержки предпринимательства», — отметил глава региона.

Он добавил, что необходимо предпринять меры, чтобы в следующем году фонд мог претендовать на получение дополнительных средств из федерального бюджета.

«Нужно строить работу, исходя из ситуации, меняя в соответствии с ней условия финансирования», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, уставный капитал АО «Поручитель» сформирован в порядке софинансирования из средств федерального и областного бюджетов. Он составляет около 454,5 млн. рублей, из которых 363 млн. рублей выделено на программу предоставления поручительств субъектам МСП и более 91 млн. рублей — микрозаймов.

В 2017 году на развитие микрофинансирования было дополнительно выделено около 50 млн. рублей.

По сравнению с прошлым годом сумма выданных займов увеличилась на 30%, портфель действующих займов на 39%.

Сумма выданных поручительств увеличилась на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило привлечь в регион на 41,5% больше кредитных ресурсов.
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