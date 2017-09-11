Иван Белозерцев отметил важность развития фонда «Поручитель» для поддержки МСП Экономика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает целесообразным дальнейшее развитие АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель», созданного с целью поддержки малого и среднего предпринимательства.

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«1 рубль средств, вложенных государством в капитал фонда, превращается в 3–4 рубля кредитов для малого бизнеса только за один цикл. Это говорит о том, что АО «Поручитель» — эффективный и действенный механизм поддержки предпринимательства», — отметил глава региона.

Он добавил, что необходимо предпринять меры, чтобы в следующем году фонд мог претендовать на получение дополнительных средств из федерального бюджета.

«Нужно строить работу, исходя из ситуации, меняя в соответствии с ней условия финансирования», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, уставный капитал АО «Поручитель» сформирован в порядке софинансирования из средств федерального и областного бюджетов. Он составляет около 454,5 млн. рублей, из которых 363 млн. рублей выделено на программу предоставления поручительств субъектам МСП и более 91 млн. рублей — микрозаймов.

В 2017 году на развитие микрофинансирования было дополнительно выделено около 50 млн. рублей.

По сравнению с прошлым годом сумма выданных займов увеличилась на 30%, портфель действующих займов на 39%.

Сумма выданных поручительств увеличилась на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило привлечь в регион на 41,5% больше кредитных ресурсов.