Иван Белозерцев предложил открыть в Пензе павильон для презентации инвестпотенциала Экономика

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил открыть в Пензе выставочный павильон для презентации инвестиционного потенциала региона.

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«В областном центре должен быть выставочный павильон, чтобы приглашать потенциальных инвесторов, собственников предприятий. Это очень важное направление для развития бизнеса», — отметил глава региона.

Не менее значимым направлением он назвал организацию бизнес-миссий.

«Чтобы бизнес-миссии были эффективными, им должна предшествовать большая подготовительная работа», — констатировал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, объем инвестиций в основной капитал составил за 7 месяцев 2017 года 20 млрд. рублей.

По крупным и средним предприятиям рост инвестиций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года достиг 109,4%, что составляет в денежном выражении 12,5 млрд. рублей.

С начала года АО «Корпорация развития Пензенской области» организовано участие делегаций в двух выставочно-ярмарочных мероприятиях в КНР, в Петербургском международном экономическом форуме и IV российско-китайском ЭКСПО. Также подготовлено 14 визитов зарубежных партнеров из КНР, США, ОАЭ, Италии, Германии и Чехии и пять бизнес-миссий.

До конца 2017 года запланирована бизнес-миссия делегации Пензенской области в Италию, а также восемь визитов партнеров из-за рубежа.