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В Пензе наградили отличившихся финансистов

15:50 | 14.09.2017 | Экономика

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное Дню финансиста, состоялось в правительстве Пензенской области в четверг, 14 сентября.

В Пензе наградили отличившихся финансистов

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил финансистов за эффективную работу.

«По итогам оценки качества управления региональными финансами, проводимой Минфином России, в 2016 году Пензенская область в третий раз подряд вошла в число лучших в стране. Я жду от вас хороших результатов и по итогам 2017 года», — отметил глава региона.

Лучших сотрудников и ветеранов финансовых органов в ходе мероприятия отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора и Законодательного собрания Пензенской области.

Кроме того, ветерану финансовой службы Николаю Сергееву вручен почетный знак губернатора «Во славу земли Пензенской», а заместитель министра финансов Ирина Мучкаева удостоена почетного звания «Заслуженный финансист Пензенской области», сообщает пресс-служба правительства региона.
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