Подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Пензенской областью Экономика

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Transneft.ru

Церемония состоялась в Москве в среду, 27 сентября.

В ней также приняли участие вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов и гендиректор АО «Транснефть – Дружба» Олег Богомолов.

Соглашение определяет основы взаимодействия, направленного на дальнейшее развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для решения основных социальных задач Пензенской области, в том числе при осуществлении деятельности по эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Приоритетными направлениями сотрудничества являются строительство объектов инфраструктуры, обеспечение безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, инвестиционная деятельность для развития, расширения, реконструкции и технического перевооружения производственной базы.

Кроме того, в рамках соглашения планируется задействовать производственные мощности промышленных предприятий Пензенской области.

Также планируется организовать борьбу с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов, расширить пропускные способности пунктов приема нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих предприятий и реализовать ряд социальных проектов и программ.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Транснефть», компания и правительство Пензенской области будут взаимодействовать в области стимулирования научно-технической и инновационной деятельности.

ПАО «Транснефть» в Пензенской области представляет АО «Транснефть – Дружба».

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а такж000е производственно-эксплуатационное управление.

В 2016 году в зону ответственности предприятия в результате интеграции с АО «Транснефтепродукт – Самара» вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

1 апреля 2017 года создан филиал АО «Транснефть – Дружба» — пензенское районное управление со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников.

В 2016 году компания перечислила в бюджет Пензенской области более 765 млн. рублей. Объем благотворительной помощи за последние пять лет превысил 107 млн. рублей.