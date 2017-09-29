Антон Силуанов и Михаил Бабич в Пензе осмотрели выставку продукции местных производителей Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Министр финансов России Антон Силуанов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич осмотрели выставку продукции товаропроизводителей Пензенской области, организованную в правительстве региона перед началом заседания окружного совета в пятницу, 29 сентября.

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Крупные образцы техники были размещены перед входом в здание облправительства со стороны торгового центра «Пассаж». Остальные товары были расположены на стендах в фойе.

В частности, на выставке была представлена продукция предприятий «НаноМед», «МедИнж», «Парафарм», «Пензмаш», «Электроприбор», «ЦеСИС НИКИРЭТ», «Рубин», ППО «ЭВТ», «Кардиоплант», ПО «Старт», НПП «Сенсор», «Станкомашстрой» и «Машсталь».

О достижениях пензенских предприятий гостям рассказали губернатор Иван Белозерцев и заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.