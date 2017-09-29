Регионам позволят реструктуризировать кредиты на 7 лет Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Реструктуризация кредитов на 7 лет будет доступна субъектам Российской Федерации в качестве одной из мер поддержки регионов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего визита в Пензу.

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«Мы до конца года текущего заключим с каждым субъектом Российской Федерации [...] соглашение», — отметил он в ходе заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Антон Силуанов пояснил, что реструктуризация кредитов не станет обязательной для всех регионов.

«Те соглашения, которые были заключены и действуют [...] будут трансформированы», — уточнил министр.

Глава Минфина РФ добавил, что также была достигнута договоренность с крупными российскими банками, согласно которой коммерческие кредиты для регионов будут доступнее.

«Стоимость кредитов [...] не будет превышать ключевой ставки Центрального банка плюс 1%», — пояснил он.