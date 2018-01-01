Пензенская область получит дополнительные средства из бюджета России за развитие экономики Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская область получит дополнительную поддержку из федерального бюджета за успешное развитие экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

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По его словам, в ПФО средства также будут направлены Татарстану, Мордовии, Удмуртии и Ульяновской области.

«Эти регионы в текущем году получат существенные добавки из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала», — пояснил Антон Силуанов.

Министр отметил, что стимулирование регионов будет проводиться также в 2018 году.

«Продолжится в большем объеме поддержка субъектов Российской Федерации в виде грантов за достижение наилучших результатов в инвестиционной деятельности, в росте экономики, в наращивании своей доходной базы», — уточнил он.