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Пензенская область получит дополнительные средства из бюджета России за развитие экономики

16:12 | 29.09.2017 | Экономика

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская область получит дополнительную поддержку из федерального бюджета за успешное развитие экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Пензенская область получит дополнительные средства из бюджета России за развитие экономики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в ПФО средства также будут направлены Татарстану, Мордовии, Удмуртии и Ульяновской области.

«Эти регионы в текущем году получат существенные добавки из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала», — пояснил Антон Силуанов.

Министр отметил, что стимулирование регионов будет проводиться также в 2018 году.

«Продолжится в большем объеме поддержка субъектов Российской Федерации в виде грантов за достижение наилучших результатов в инвестиционной деятельности, в росте экономики, в наращивании своей доходной базы», — уточнил он.
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