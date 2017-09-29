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В Пензе 2 октября стартует прием заявок на возмещение затрат на покупку оборудования

17:54 | 29.09.2017 | Экономика

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Прием заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства стартует в Пензенской области в предстоящий понедельник, 2 октября.

В Пензе 2 октября стартует прием заявок на возмещение затрат на покупку оборудования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На получение средств могут претендовать организации, осуществляющим производство товаров легкой и текстильной промышленности. Деньги можно направить на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи, заключенному не ранее 1 июля 2016 года, из расчета не более 50% по одному договору.

Максимальный размер субсидии составляет 2 млн. рублей. Общий объем средств, выделенных из бюджета Пензенской области на предоставление поддержки по данному направлению в 2017 году, составил 10 млн. рублей.

Завершится прием заявок 31 октября, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.
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