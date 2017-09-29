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В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева

18:29 | 29.09.2017 | Экономика

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Министр финансов России Антон Силуанов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провели рабочую встречу в пятницу, 29 сентября.

В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона сообщил, что в Пензенской области работа по активизации поступлений в бюджет ведется по нескольким направлениям.

«Это дало возможность привлечения дополнительных средств в бюджет. В 2016 мы получили 6 млрд. 380 млн. рублей плюсом, в первом полугодии 2017 сработали еще на 1,8 млрд. рублей по сравнению с прошлым годом», — сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркну, что одной из главных задач региона является выплата государственного долга Пензенской области, который за последние два года удалось существенно снизить.

В свою очередь Антон Силуанов отметил высокое качества управления финансами в регионе.

«Хотелось бы поблагодарить руководство Пензенской области за эту работу», — сказал глава Минфина РФ.

Он также обратил внимание на то, что в 2018 году регионам необходимо предусмотреть в полном объеме выделение средств на реализацию майских указов президента РФ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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