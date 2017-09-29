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В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО

18:59 | 29.09.2017 | Экономика

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Министр финансов РФ Антон Силуанов кратко охарактеризовал экономику субъектов Приволжского федерального округа в рабочего визита в Пензе.

В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приволжский округ характеризуется целым рядом сильных с точки зрения экономики субъектов Российской Федерации, [...] которые имеют и устойчивые бюджеты, имеют и высокое качество бюджетов, а также здесь целый ряд субъектов федерации активно развивает инвестиционную и предпринимательскую деятельность», — сказал он в ходе брифинга после заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Антон Силуанов пояснил, что имеет в виду создание технопарков и специальных зон экономического развития, а также преференции для привлечения инвестиций.

«Здесь и Татарстан, здесь и Ульяновская область, и Пензенская область много что делают, поскольку действительно в целом ряде регионов нет сырьевых ресурсов, а экономику необходимо развивать за счет создания благоприятных условий для развития инвестиционной активности. И, кстати говоря, Пензенской области это удается», — отметил глава Минфина России.
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