Планируется создать виртуальный музей достижений пензенской промышленности Экономика

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Виртуальный музей достижений промышленности Пензенской области середины ХХ – начала ХХI веков планируется создать в ближайшей перспективе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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По его словам, в начале сентября с данной инициативой выступил президент областной ассоциации промышленников Олег Шаповал, губернатор Иван Белозерцев поддержал ее, и уже в середине месяца был утвержден план реализации проекта.

«В частности, предполагается создание 10 виртуальных залов музея, посвященных основным вехам в истории и развитии основных направлений региональной промышленности», — написал Олег Ягов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что намечено предусмотреть залы «Вычислительная техника», «Текстильные и прядильные машины», «Оборудование для химической отрасли», «Арматуростроение», «Бытовая техника, ЭРИ и машины», «Точная электромеханика», «Специальная техника», «Технические средства охраны», «Транспорт и сельхозмашиностроение» и «Флагманы современной промышленности».

«Также в виртуальном музее будет представлен раздел «Галерея славы», отдельную страничку планируется посвятить вузам и колледжам, готовящим кадры для местной промышленности. В школах региона запланировано проведение классных часов на тему «История промышленности Пензенской области». Информация об истории и современном состоянии пензенской промышленности будет размещена в интерактивных киосках, установленных в музеях, вузах и колледжах», — пояснил зампред регионального правительства.

Олег Ягов отметил, что к работе по созданию музея планируется привлечь все заинтересованные стороны — представителей промышленности, чиновников, работников образования, историков и студентов.