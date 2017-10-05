Неверкинский лимонад и напиток из алоэ планируется поставлять в Таджикистан и Вятку Экономика

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Лимонад и напиток на основе сока алоэ, производством которых занимается индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Раиль Тимергазин в Неверкинском районе Пензенской области, планируется поставлять в Таджикистан и Вятку. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017».

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Детали сотрудничества обсуждались в ходе встречи министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова с представителем одной из торговых компаний Таджикистана и председателем совета сельской кооперации «Благовест парк» потребительского общества «Международный альянс «Владис» Николаем Кононовым в минувшую среду, 4 октября.

По словам Андрея Бурлакова, пензенская продукция пользуется большим спросом на территории России и за рубежом.

«Мы эффективно работаем в данном направлении. Наша продукция, в том числе и безалкогольные соки, воды, лимонады регулярно презентуются на агропромышленных, специализированных выставочных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней. Продукция Неверкинского района имеет ряд наград и отмечена за вкусовые качества на выставках, презентациях», — цитирует Андрея Бурлакова пресс-служба Минсельхоза региона.