10:12:58 Пятница, 6 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответит на вопросы читателей ИА «PenzaNews» 6 октября с 11.00 до 13.00

Дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла почти 100 млн. рублей

09:45 | 06.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт», которая сложилась с начала 2017 года из-за нарушения платежной дисциплины со стороны потребителей услуг, достигла примерно 100 млн. рублей. Такие данные привела начальник финансового управления мэрии Ольга Завьялкина, докладывая о результатах финансовой проверки предприятия на совещании в городской администрации в пятницу, 6 октября.

Дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла почти 100 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев поинтересовался, по какой причине данному вопросу не было уделено должного внимания.

«Почему своевременно не принимались меры?» — спросил он у подчиненных.

Как пояснила начальник управления муниципального имущества мэрии Наиля Алюшева, в последние четыре месяца регулярно проводились совещания, на которых обсуждались возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

По мнению начальника правового управления администрации Пензы Всеволода Пилипенко, если активизировать работу, то в достаточно короткие сроки можно взыскать с должников не менее 40–50 млн. рублей от задолженности.

Подводя итоги совещания, Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по экономическим вопросам Андрею Шевченко взять под особый контроль ситуацию и отслеживать исполнение мероприятий по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Пензалифт», сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Определены соперники пензенской «Империи» во втором туре ЧР по регби-7 Логистика приобретает ключевую роль на рынке мясопереработки — Наум Бабаев
Губернатор призвал ускорить благоустройство сквера на Западной поляне в Пензе «Ростелеком» и «Молодой ленинец» подвели итоги конкурса историй о домашнем телефоне
В Пензе неподалеку от вокзала демонтирован павильон «Точка аппетита» В Пензе тепло поступило в 94% жилых домов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама