Дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла почти 100 млн. рублей Экономика

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт», которая сложилась с начала 2017 года из-за нарушения платежной дисциплины со стороны потребителей услуг, достигла примерно 100 млн. рублей. Такие данные привела начальник финансового управления мэрии Ольга Завьялкина, докладывая о результатах финансовой проверки предприятия на совещании в городской администрации в пятницу, 6 октября.

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В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев поинтересовался, по какой причине данному вопросу не было уделено должного внимания.

«Почему своевременно не принимались меры?» — спросил он у подчиненных.

Как пояснила начальник управления муниципального имущества мэрии Наиля Алюшева, в последние четыре месяца регулярно проводились совещания, на которых обсуждались возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

По мнению начальника правового управления администрации Пензы Всеволода Пилипенко, если активизировать работу, то в достаточно короткие сроки можно взыскать с должников не менее 40–50 млн. рублей от задолженности.

Подводя итоги совещания, Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по экономическим вопросам Андрею Шевченко взять под особый контроль ситуацию и отслеживать исполнение мероприятий по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Пензалифт», сообщает пресс-служба мэрии.