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Губернатор предложил открыть в Пензе павильон для презентации домов из дерева

16:15 | 11.10.2017 | Экономика

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил открыть на территории регионального центра выставочный павильон для презентации домов, собранных из дерева.

Губернатор предложил открыть в Пензе павильон для презентации домов из дерева

Фото: Pnzreg.ru

«Что касается использования при строительстве жилья материалов из дерева, главное — это защита от влаги. Если дом поставлен на добротный фундамент, снабжен внешней отделкой, грамотно покрыт, он прослужит долго, и это комфортное жилье — летом в таких домах прохладно, зимой тепло. В европейских северных странах строят из дерева, стоит это у них дорого, а мы недооцениваем свое богатство», — отметил он в ходе визита на производство строительных материалов в Заречном в среду, 11 октября.

Глава региона добавил, что деревянное домостроение востребовано при возведении экономжилья.

«Нам необходимо активнее продвигать это направление деятельности. В городе Пензе надо создать отдельный выставочный павильон, где пензенские производители смогли бы представить собранные из дерева дома», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также губернатор распорядился проработать вопрос об использовании современного деревянного домостроения при реконструкции детских загородных лагерей.
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