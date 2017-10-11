Губернатор предложил открыть в Пензе павильон для презентации домов из дерева Экономика

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил открыть на территории регионального центра выставочный павильон для презентации домов, собранных из дерева.

Фото: Pnzreg.ru

«Что касается использования при строительстве жилья материалов из дерева, главное — это защита от влаги. Если дом поставлен на добротный фундамент, снабжен внешней отделкой, грамотно покрыт, он прослужит долго, и это комфортное жилье — летом в таких домах прохладно, зимой тепло. В европейских северных странах строят из дерева, стоит это у них дорого, а мы недооцениваем свое богатство», — отметил он в ходе визита на производство строительных материалов в Заречном в среду, 11 октября.

Глава региона добавил, что деревянное домостроение востребовано при возведении экономжилья.

«Нам необходимо активнее продвигать это направление деятельности. В городе Пензе надо создать отдельный выставочный павильон, где пензенские производители смогли бы представить собранные из дерева дома», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также губернатор распорядился проработать вопрос об использовании современного деревянного домостроения при реконструкции детских загородных лагерей.