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В Пензенской области скорректирован порядок размещения нестационарных торговых объектов

13:26 | 15.10.2017 | Экономика

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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Пензенской области, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства региона от 2 марта 2016 года, скорректирован.

В Пензенской области скорректирован порядок размещения нестационарных торговых объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подписанный в начале октября 2017 года приказ о внесении в документ ряда изменений опубликован на сайте ведомства.

В частности, он предусматривает механизм, благодаря которому хозяйствующий субъект имеет право без аукциона заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на участке, включенном в утвержденную на уровне муниципалитета схему, если он надлежащим образом исполняет свои обязательства по действующему договору аренды того же участка, заключенному до 1 марта 2015 года.

При рассмотрении случаев заключения договоров аренды после этой даты во внимание принимается порядок, который прописан в п. 2 и п. 3 ст. 34 федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 июня 2014 года.

Приказ Минсельхоза Пензенской области вступил в силу.
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