В Пензенской области скорректирован порядок размещения нестационарных торговых объектов Экономика

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Пензенской области, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства региона от 2 марта 2016 года, скорректирован.

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Подписанный в начале октября 2017 года приказ о внесении в документ ряда изменений опубликован на сайте ведомства.

В частности, он предусматривает механизм, благодаря которому хозяйствующий субъект имеет право без аукциона заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на участке, включенном в утвержденную на уровне муниципалитета схему, если он надлежащим образом исполняет свои обязательства по действующему договору аренды того же участка, заключенному до 1 марта 2015 года.

При рассмотрении случаев заключения договоров аренды после этой даты во внимание принимается порядок, который прописан в п. 2 и п. 3 ст. 34 федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 июня 2014 года.

Приказ Минсельхоза Пензенской области вступил в силу.